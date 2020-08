La Ternana riparte: ci sono 28 convocati

Tutto pronto in casa Ternana per la ripresa in campo dopo l’amara conclusione della stagione 2019-2020. In attesa dell’apertura del mercato – 1° settembre – e di sfoltire la rosa per poter operare in entrata, il neo tecnico Cristiano Lucarelli lunedì dirigerà le prime sedute all’antistadio ‘Taddei’: ben 28 i rossoverdi convocati considerando i rientri dai prestiti. Per ora si procederà con allenamenti singoli a gruppi di nove.

LA PRESENTAZIONE DI CRISTIANO LUCARELLI

Gli assenti e la lista

Nel folto elenco non figurano Repossi, Mucciante, Marcone (in scadenza come Diakité che, tuttavia, in queste due settimane si allenerà in vista di un possibile rinnovo contrattuale, l’attuale è valido fino al 31 agosto), Verna (c’è il diritto di riscatto esercitabile, ma la lista a 22 è un ostacolo non da poco), Palumbo (stesso discorso con la Sampdoria, ma in questo caso c’è la chance di controriscatto per il club ligure), Mazzarani e Gagno, diretti rispettivamente a Pistoia e Modena. Ci sono invece i portieri Iannarilli, Tozzo, Vitali e Marinaro, i difensori Russo, Sini, Suagher, Parodi, Celli, Bergamelli, Mammarella e il già citato franco-maliano, i centrocampisti Defendi, Damian, Nesta, Furlan, Argento, Paghera, Salzano, Proietti e gli attaccanti Vantaggiato, Niosi, Torromino, Marilungo, Ferrante, Onesti, Partipilo e Boateng.

LA RETROCESSIONE DEL PERUGIA IN SERIE C

Niente docce. L’attesa per il girone

Come specificato in occasione della presentazione del trainer livornese, i rossoverdi non potranno usufruire – lo impone il protocollo sanitario – delle docce al ‘Liberati’. Si parte con la prima serie di tamponi in mattinata, poi dopo quattro giorni ci sarà il secondo passaggio: se andrà tutto bene via libera con gli allenamenti collettivi dalla prossima settimana. Intanto con la retrocessione del Perugia – la società di Santopadre ha tempo fino al 24 agosto per l’iscrizione – resta l’incertezza per la composizione dei raggruppamento della serie C 2020-2021: con la conferma dell’attuale divisione c’è il concreto rischio che l’Umbria possa avere due formazioni nel girone B (c’è anche il Gubbio) e una in quello meridionale, vale a dire la Ternana. Bisognerà attendere la fine del mese per sapere se ci sarà il derby numero uno nella terza serie italiana – all’epoca si trattava della Lega Pro Prima Divisione – dalla stagione 2008-2009.