di Gianni Giardinieri

Ancora due giorni e poi, venerdì 1° agosto, la Ternana sarà chiamata ad un nuovo adempimento economico. Ci saranno da saldare, infatti, gli emolumenti del mese di giugno 2025, insieme ai relativi contributi previdenziali, all’Irpef ed altre pendenze minori.

La cifra complessiva si aggirerebbe intorno ai 750 mila euro, ma è importante fare una distinzione netta tra i contratti ‘federali’ e quelli rientranti in un normale rapporto di lavoro subordinato. In altri termini la società di via della Bardesca, per non incorrere in penalizzazioni in classifica (da scontare nel campionato che sta per cominciare), dovrà saldare per intero i contratti sportivi, quelli cioè sottoscritti con i calciatori e tutti i soggetti a vario titolo tesserati per la Figc (dirigenti, staff tecnico, etc.).

Parliamo in tal senso di circa 600 mila euro. I restanti 150 mila euro circa, sono invece legati ai contratti non federali, che ovviamente buonsenso e diligente pratica contabile vorrebbero saldati alla stessa maniera e con la medesima puntualità. Insomma, una cifra importante, un ulteriore ostacolo economico che nelle parole del sindaco Bandecchi sarà onorato dai fratelli D’Alessandro.

Lo scenario però è quello di un disimpegno totale dalla gestione delle Fere degli attuali co-presidenti, evidentemente folgorati dall’esperienza lavorativa negli Usa, tale da impedirgli qualsivoglia contatto con l’ambiente ternano, di ogni genere e grado. Più probabilmente sarà ancora la stessa Unicusano a provvedere anche a questa scadenza, magari anticipando di nuovo una delle rate da 1,4 milioni di euro annuali previste dall’accordo tra Ternana e Ternana Women in ordine al progetto stadio-clinica.

Sul fronte calciomercato sono giorni di sostanziale stallo. La trattativa per la cessione di Pietro Cianci all’Arezzo ha subìto un rallentamento e nella migliore delle ipotesi la possiamo archiviare tra quelle in stand-by. Quella per il trasferimento di Alfredo Donnarumma, invece, definitivamente tramontata, come abbiamo sottolineato più volte: a quanto ci risulta non è mai esistita concretamente. Poco più di un mero e generico contatto

Si resta alla finestra, con la sensazione però, avallata anche dalle dichiarazioni di Stefano Bandecchi («Ferrero sta chiamando suoi amici presidenti di calcio per comprare e vendere giocatori della Ternana»), che ‘Er viperetta’ sia al lavoro su questo fronte, ponendosi oggettivamente ‘al fianco’ di chi, per contratto e competenze, sarebbe chiamato a questo compito: il direttore sportivo Carlo Mammarella.

ARTICOLI CORRELATI