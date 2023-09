Ternana-Südtirol 1-1: ancora un boccone amaro. Salta la prima vittoria stagionale

di Gianni Giardinieri

Sembra non aver fine la sfortuna in casa rossoverde: nel match interno con il Südtirol, la Ternana è stata raggiunta al 94′ (1-1) da un gol su rigore di Casiraghi. Dopo un primo tempo abbastanza noioso ma nel quale la Ternana ha trovato il vantaggio, la ripresa, giocata quasi sempre sotto una pioggia battente, ha visto le due squadre sostanzialmente equilibrarsi, con la squadra di mister Lucarelli però vicinissima al gol in due occasioni. Per il Südtirol un finale tutto cuore, con due occasioni di Lunetta e il rigore finale che sancisce un pareggio, ancora una volta, amarissimo.

Primo tempo

Raimondo per Favilli è l’unica novità nell’undici rossoverde rispetto all’amara sconfitta di Como. Fere chiamate a fare punti contro una delle squadre più in forma del campionato. Riconfermato anche il modulo, un 3-5-2 chiamato a confrontarsi con il 4-1-4-1 di mister Bisoliche schiera Lonardo davanti alla difesa e in marcatura su Falletti. Lunga fase di studio in apertura di gara, con nessuna azione degna di nota nei primi 20 minuti, durante i quali la Ternana cerca molto le fasce e il Südtirol si difende con ordine, cercando ripartenze immediate per Odogwu. Al 21′ la prima svolta del match, con Casasola che di testa insacca alle spalle di Poluzzi. Bellissima la spizzata su calcio d’angolo di Falletti. Con il vantaggio rossoverde la partita si apre e la Ternana riesce a far lavorare maggiormente i suoi esterni, Corrado e soprattutto l’autore del gol, Casasola. Un paio di potenziali pericoli non si concretizzano solo per imprecisioni nell’ultimo passaggio. Prima buona occasione al 30′ per i ragazzi di mister Bisoli: è Casiraghi con un destro potente ad impensierire Iannarilli: la palla termina a lato dell’estremo difensore rossoverde. Al 34′ pasticcio dei centrali difensivi del Südtirol, Raimondo ne approfitta e arriva in area di rigore. Masiello ci mette una pezza in extremis.

Secondo tempo

La ripresa si apre con un nubifragio sul ‘Liberati’ che rende difficile per i 22 in campo giocare al calcio. Al 50′ ci prova Falletti con un tiro da lontano ma la palla termina abbondantemente a lato di Poluzzi. Nel frattempo Bisoli inserisce la seconda ‘torre’, Pecorino, a sostegno di Odogwu, per un attacco tutto chili e centimetri. Al 57′ una buona trama degli uomini di Bisoli porta al cross Tait: Rover arriva puntuale all’appuntamento ma il colpo di testa termina a lato. Al 65′ ripartenza velocissima della Ternana con un duetto Corrado-Mantovani che porta il primo a calciare di destro da appena fuori area. Il tiro termina di pochissimo alto. Al 72′ Labojko arriva al tiro a colpo sicuro ma trova Pyythia in veste di ribattitore avversario. All’85’ ripartenza velocissima di Diakitè che arriva al limite dell’area e scarica per l’accorrente Corrado: il tiro del mancino ternano finisce in bocca a Poluzzi. Puro terrore per la Ternana al 90′, con Lunetta che per due volte tira in area piccola, all’interno di un ‘mischione’ degno di un girone dantesco. Miracolose le parate in serie di Iannarilli. Due minuti dopo fallo di rigore di Pyyhtia su Cisco (il finlandese in scivolata prende palla piena ma il Var resta silente), con Casiraghi che pareggia il punteggio.

Tabellino

Ternana (3-5-2): Iannarilli, Diakitè, Capuano, Mantovani,Casasola, Luperini, Labojko, Favasuli, Falletti (c), Raimondo. All: Cristiano Lucarelli

SudTirol (4-1-4-1): Poluzzi, Giorgini, Vinetot, Masiello, Davi, Ciervo, Broh, Tait, Casiraghi, Lonardi, Odogwu. All: Pierpaolo Bisoli

Arbitro: Tremolada di Monza

Assistenti: Meli e Alessio

IV Ufficiale: Bordin

Var: Miele

Avar: Valeri

Marcatori: 21′ Casasola (T), 94′ Casiraghi (r) (S)

Sostituzioni: 46′ Rover e Pecorino per Ciervo e Broh (S), Pyyhtia per Favasuli (T), 74′ Marginean e Favilli per Raimondo e Labojko (T), 79′ Lunetta per Davi (S), Dionisi e Sorensen per Falletti e Casasola (T), Cisco per Lonardi (S), Peeters per Casiraghi (S)

Ammonizioni: 31′ Capuano (T), 41′ Casiraghi (S), 70′ Labojko (T), 90′ Luperini (T)