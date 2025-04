di S.F.

Annuncio Pubblicitario

Ordinanza cautelare negativa per la ricorrente, vale a dire la Ternana Calcio. Questo l’esito – il provvedimento integrale non è ancora disponibile – sul ricorso al Tar Lazio (sezione Prima Ter, presidente Michelangelo Francavilla e relatore Giovanni Mercone) della società di via della Bardesca per i due punti di penalizzazione in classifica.

LA PENALIZZAZIONE DI DUE PUNTI DELLA TERNANA

Annuncio Pubblicitario

La società rossoverde è difesa dagli avvocati Eduardo Chiacchio, Enrico Lubrano e Fabio Giotti. Sono costituiti in giudizio la Figc con Giancarlo Viglione e il Coni con i legali Sergio Fidanzia e Angelo Gigliola.Seguiranno aggiornamenti