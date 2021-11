Ternana, tegola per Lucarelli: lesione di II grado per Capuano

Doppio scontro salvezza di fila perso, difesa che continua a far acqua e poco cinismo in attacco. Non il migliore dei momenti per la Ternana che, sabato a in Piemonte, sarà chiamata ad un immediato riscatto onde evitare di arrivare alla pausa con zero successi all’attivo nel trittico Cosenza-Como-Alessandria: i guai per Cristiano Lucarelli tuttavia proseguono e questa volta arrivano dall’infermeria.

Lesione per Capuano

Il difensore ha aiutato il pacchetto arretrato ad acquisire maggiori certezze – non a caso è salito anche il rendimento di Sørensen con lui in campo – e l’infortunio nella fase finale del primo di tempo di lunedì ha costretto il tecnico livornese a schierare di nuovo Boben, con Kontek ormai fuori dai radar dallo scorso 26 settembre. Per l’ex Frosinone si prospetta almeno un mese di stop: «Il calciatore, a seguito di un contrasto di gioco nel corso della gara con il Como, ha riportato una lesione di secondo grado all’adduttore della coscia destra. Ha già iniziato il percorso terapeutico di recupero», rende noto la società di via della Bardesca in merito all’esito degli esami strumentali. Una tegola che non ci voleva.

Si rivede Koutsoupias



La buona notizia arriva invece dal rientro in gruppo del centrocampista greco che, nelle poche apparizioni in rossoverde, ha dimostrato di poter garantire un buon contributo in ambedue le fasi di gioco. Giovedì pomeriggio ultima seduta a Terni e poi partenza per il ritiro pre-gara in Toscana. Ad Alessandria la gara sarà diretta da Giacomo Camplone della sezione di Pescara.