Ternana U15 sconfitta dalla Lazio. Arbitra (e bene) un 18enne ‘ternano’

La Ternana non ha affatto sfigurato ma alla fine ha dovuto soccombere alla Lazio – domenica mattina nella partita del campionato under 15 A-B disputata al ‘Sabotino’ di Terni – per 2 reti a 0 (un’autorete e gol di Materazzi). Come detto, i rossoverdi di mister Caccavale hanno tenuto bene il campo, pagando qualcosa solo alla distanza e i biancocelesti ne hanno approfittato. Accanto a una squadra capace di esprimersi su buoni livelli, una parentesi va destinata al direttore di gara – Flavio Angeloni – che, pur ‘ternano’ (è di Rieti ma la sua sezione AIA è quella di Terni), ha diretto i rossoverdi e anche bene, con piglio ed equilibrio, incassando i complimenti anche degli sconfitti. Per Angeloni, 18 anni, fisico importante e il sogno di farsi strada nella vita e nell’arbitraggio, una bella esperienza che si aggiunge alle gare di Promozione dove il Settore lo sta testando, con tanto di ‘terna’ arbitrale’, in vista di futuri impieghi ancor più prestigiosi.