di Gianni Giardinieri

Finisce con un pareggio a reti inviolate la prima partita della semifinale tra Vicenza e Ternana. Rossoverdi meglio nel primo tempo, ripresa per il Lanerossi Vicenza. Partita senza grandi emozioni, se si eccettua l’unica vera occasione della gara, che è per le Fere con Cianci.

Un gol ‘mangiato’, poco da dire, anche se Confiente ci ha messo del suo, con una deviazione disperata. Vicenza che ha trovato qualche soluzione solo con tiri da fuori area non particolarmente pericolosi. Per gli uomini di Liverani una prima frazione di gioco ricca di personalità e concentrazione, con la squadra sempre pronta a far male. Ripresa più sottotono, forse alimentata anche da un progressivo ripiegamento sulla propria trequarti, favorito da cambi conservativi che hanno portato le Fere a chiudere con una selva di centrocampista ed una sola punta (Ferrante). Tutto rimandato a mercoledì 28, al ‘Liberati’, per sognare la finalissima.

Primo tempo

Cianci per Ferrante. E poi gli stessi dieci della bella vittoria casalinga contro la Giana Erminio. Questa l’unica variazione nell’undici titolare da parte di mister Liverani, per la partita di andata contro il Lanerossi Vicenza. Di nuovo difesa a tre, con due centrali a centrocampo e due esterni a tutta fascia. Due sottopunte dietro al bomber barese e Vannucchi in porta. Torna a disposizione Romeo, che si accomoda in panchina. Per il Vicenza 3-5-2: fuori il centravanti Ferrari per squalifica, Ronaldo in cabina di regia. I primi dieci minuti sono di puro attendismo da parte di entrambe le squadre, visibilmente preoccupate dall’importanza della posta in palio, con la Ternana che lascia la prima ‘giocata’ ai tre centrali difensivi, intenta solo a schermare Ronaldo attraverso, alternativamente, Curcio e Cianci. Al 14′ Sandon sventaglia da sinistra, Zonta si appresta a calciare ma viene contrastato con successo da Tito. Al 29′ Capuano riesce a spizzare di testa una punizione di Cicerelli dalla trequarti ma la conclusione è debolissima. Tre minuti dopo azione insistita di Casasola che trova un tiro-cross velenoso: Confiente, sorpreso, respinge in angolo con affanno. Al 37′ le Fere costruiscono una occasione colossale: Aloi recupera palla su Costa e verticalizza immediatamente per Cianci, che si invola palla al piede da solo. La conclusione è forte ma non troppo angolata e Confiente compie un mezzo miracolo. Un minuto dopo bordata a mezza altezza di Ronaldo dai venticinque metri e Vannucchi sventa, poi subito dopo stesso tiro di Della Morte e stavolta parata in blocco.

Secondo tempo

Al 60′ mister Liverani decide per due cambi: inserisce un centrocampista (Damiani) per una mezzapunta (Curcio) e Ferrante per Cianci. Passaggio al 3-5-1-1, con Cicerelli alle spalle de ‘El Tigre’ Ferrante. Al 62′ conclusione potente ma centrale di Zonta: Vannucchi è attento e respinge. Della Morte al 69′ ci prova con un sinistro dai venti metri ma la soluzione è debole e centrale. All’ 85′ Rossi sventaglia da destra e trova Costa molto largo: il tiro del capitano del “Lane” è deviato da un rossoverde.

Tabellino

Lanerossi Vicenza (3-5-2): Confiente, Cuomo, Leverbe, Sandon, Talarico, Della Latta, Ronaldo, Zonta, Costa (Cap), Della Morte, Morra. All.: Stefano Vecchi

Ternana (3-4-2-1): Vannucchi, Donati, Capuano (Cap), Martella, Casasola, Aloi, Vallocchia, Tito, Cicerelli, Curcio, Cianci. All.: Fabio Liverani

Arbitro: Andrea Ancora

Assistenti: Colaianni e Capriulo

IV Ufficiale: Renzi

Var: Maggioni

Avar: Ubaldi

Marcatori:

Ammonizioni: 16′ Aloi (T); 50′ Della Morte (LV); 77′ Casasola (T)

Sostituzioni: 60′ Damiani e Ferrante per Curcio e Cianci (T); 66′ M. Carraro e Rauti per Della Latta e Ronaldo (LV); 73′ Fazzi per Aloi (T); 80′ Rossi e De Col per Talarico e Della Morte (LV); 89′ Beghetto per Zonta (LV); 89′ Romeo per Cicerelli (T)