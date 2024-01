Ternana: Mantovani saluta e va ad Ascoli

di Gianni Giardinieri

Era nell’aria da qualche giorno, adesso è praticamente certo: il difensore Valerio Mantovani si trasferisce a titolo definitivo dalla Ternana all’Ascoli di mister Castori. Il ragazzo, a più riprese, aveva chiesto alla società rossoverde di essere accontentato. Tradotto: desiderava cambiare squadra. Le motivazioni? Probabilmente lo scarso impiego iniziale (nelle ultime due partite ha giocato dall’inizio) e l’esonero di mister Lucarelli che lo aveva fortemente voluto alla Ternana. Quest’ultima per molti giorni si è opposta al passaggio all’Ascoli, perché non voleva rinforzare una diretta concorrente per la salvezza finale. Evidentemente qualcosa deve essere cambiato nelle scelte del direttore sportivo Stefano Capozucca e del presidente Nicola Guida. Perso Mantovani, la Ternana si starebbe orientando oltre frontiera per la sua sostituzione. Nel mirino un giovane prospetto classe 2001 proveniente dall’Inghilterra.