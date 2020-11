Ternana verso il Bari: c’è il ‘tabù’ Auteri da rompere per Lucarelli

«Gli scontri diretti sono importanti per i titoli di giornale, i campionati si vincono nelle altre 30 battaglie». Non ha torto Cristiano Lucarelli quando nel post-partita con il Virtus Francavilla ha parlato in breve della sfida di domenica al ‘San Nicola’ contro il Bari. Fatto sta che uscire indenni dal fortino biancorosso e, magari, ottenere il bottino pieno darebbe la chance di guadagnare un potenziale gap di quattro punti – i pugliesi hanno disputato nove gare, una in meno della Ternana – nei confronti della favorita numero uno alla vittoria del campionato. Il che non guasterebbe. Per il tecnico rossoverde c’è un tabù da rompere in tal senso. Una motivazione in più semmai ce ne fosse bisogno.

Auteri ‘bestia nera’ del trainer toscano

Nella carriera da allenatore Lucarelli non ha mai vinto contro un buon numero – ad esempio nella lista c’è l’ex Sandro Pochesci, tre pareggi in altrettanti match – di colleghi. Nella maggior parte dei casi si tratta di uno o al massimo due sfide. Non è così nel testa a testa con le formazioni allenate dal tecnico del Bari, Gaetano Auteri (risultato positivo al Covid, è in isolamento domiciliare): i precedenti con il 59enne siciliano sono quattro in gare di campionato dal 2016 e nessuno ha visto vincere il 45enne livornese, con tanto di goleada incassata in un Matera-Messina 5-1 del marzo 2017. Sempre alla guida dei siciliani c’è lo 0-0 casalingo con i lucani (sfida d’andata dello stesso torneo), quindi l’1-1 in Catania-Matera della stagione 2017-2018 e il 2-1 nel match di ritorno a favore del club biancoazzurro. Quale miglior occasione per rompere il tabù?