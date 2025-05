di Gianni Giardinieri

I primi 25 minuti stellari, certamente i più belli del campionato: azioni travolgenti, pressing altissimo, ferocia in ogni centimetro di campo. Poi altri ottimi 75 minuti, con una gestione finale in totale controllo, con il Vicenza pericoloso solo su un paio di corner. Conquistano meritatamente la finalissima le Fere, con una prestazione di grande spessore, atletico e mentale. Un dominio assoluto contro una squadra che pure aveva concluso il campionato con 83 punti. Nessun calciatore sotto il 7 in pagella, con speciale menzione per Vallocchia, Aloi e Donati. Sì, la Ternana se la può giocare fino alla fine.

Primo tempo

Liverani ripropone per intero l’undici titolare schierato al ‘Liberati’ contro la Giana Erminio, con Ferrante titolare e Cianci in panchina. Del resto, la stessa formazione di Vicenza ma con i ruoli dei due bomber invertiti. Cambia tanto invece mister Vecchi, che getta nella mischia di una partita decisiva De Col, Laezza, Rauti, Ferrari, Carraro e Cuomo, tutti in panchina nella gara d’andata.

Ternana subito in spinta: al 6′ ‘bombone’ di Curcio dalla media distanza dopo un recupero palla di Vallocchia. Sfera di poco alta sulla traversa. Fere in gran pressione e al 9′ altra grande occasione: discesa sulla sinistra di Cicerelli, che indemoniato arriva sul fondo e mette in mezzo. Palla ad Aloi che gira in porta ma un difensore vicentino salva appena fuori la linea di porta. Impressionante la partenza delle Fere che passano meritatamente al 12′: azione spettacolare da sinistra verso destra, con Donati che arriva sul fondo dopo un gran filtrante di Casasola. Palla in mezzo e Curcio timbra puntuale il biglietto del treno, portando in vantaggio la Ternana.

Al 15′ altra azione spettacolare tra colpi di tacco e rapidi triangoli. Curcio di nuovo a concludere con un tiro alto. Feroce il pressing dei rossoverdi che riconquistano palloni su palloni. Al 26′ discesa di Donati da destra che come sul primo gol la mette in mezzo rasoterra: Cicerelli viene anticipato da Leverbe. Al 31′ Martella recupera palla in pressione e scarica un violento tiro di sinistro dai trenta metri, che sibila ad un soffio dal palo difeso da Confente. La prima azione pericolosa del Vicenza arriva al 41′: corner di Costa e colpo di testa di Laezza che termina di poco sopra la traversa.

Secondo tempo

La ripresa comincia con un bolide di sinistro di Vallocchia (49′) dai venti metri che termina di poco alto, invitato da un passaggio di Casasola. Le Fere arrivano al raddoppio al 57′: altra azione splendida con percussione di Tito e palla a Ferrante in area. ‘El Tigre’ controlla e resiste alla pressione dei difensori biancorossi, poi scarica per Aloi che lascia partire un siluro di destro che non dà scampo a Confente. Il Vicenza accorcia le distanze (60′) con Leazza che di testa insacca centralmente, direttamente da corner. Il 23 dei biancorossi è lasciato colpevolmente solo ma la realizzazione è certamente pregevole. Appena entrato Cianci (66′) porta subito a tre le reti rossoverdi: calcio d’angolo di Cicerelli e zampata vincente del centravanti delle Fere. Il Vicenza torna a rendersi pericoloso (86′) ancora su corner con Leverbe ma Vannucchi si distende in tuffo e devia di nuovo in angolo.

Il tabellino

Ternana (3-4-2-1): Vannucchi, Donati, Capuano (Cap), Martella, Casasola, Aloi, Vallocchia, Tito, Cicerelli, Curcio, Ferrante. All.: Fabio Liverani

Lanerossi Vicenza (3-5-2): Confente, Carraro, Leverbe, Rauti, Ferrari, Ronaldo, Cuomo, Laezza, De Col, Zonta, Costa (Cap). All: Stefano Vecchi

Arbitro: Mucera di Palermo

Assistenti: Sicurello e Andreano

IV Ufficiale: De Angeli

Var: Gariglio

Avar: Gasperotti

Marcatori: 12′ Curcio (T); 57′ Aloi (T); 60′ Laezza (LV); 66′ Cianci (T)

Ammonizioni: 83′ Sandon (LV); 90’+ 3 Costa (LV)

Sostituzioni: 46′ Della Morte per Ronaldo (LV); 64′ Corradini, Cianci e Ciammaglichella per Ferrante ,Curcio e Aloi (T); 65′ Morra e Sandon per Cuomo e Laezza (LV); 75’Rossi e Della Latta per Zonta e Carraro (LV); 90’+2 Fazzi e Maestrelli per Casasola e Cicerelli (T)