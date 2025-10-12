È stato un pomeriggio storico, comunque vada. Domenica 12 ottobre, al ‘Moreno Gubbiotti’ di Narni, la Ternana Women ha giocato la sua prima partita casalinga in serie A femminile: un evento che segna una nuova pagina per il calcio umbro e per tutta la città di Terni, finalmente rappresentata nel massimo campionato.

Sul campo, però, la squadra di mister Antonio Cincotta ha dovuto fare i conti con un Napoli in grande condizione, capace di imporsi 4-3 al termine di una gara spettacolare e ricca di emozioni. Le rossoverdi, sostenute da un pubblico caldo e partecipe, erano partite alla grande trovando subito il vantaggio al 3’ con Pastrenge, autrice del primo gol della Ternana Women in serie A: un momento simbolico, accolto dall’esplosione di gioia sugli spalti.

La reazione del Napoli non si è fatta attendere: Floe ha pareggiato al 19’, poi Muth e Brooks, nei minuti finali del primo tempo, hanno ribaltato il risultato portando le partenopee avanti 3-1. Nella ripresa, direttamente da calcio d’angolo, Kozak ha calato il poker per le azzurre. Ma la Ternana non ha mai smesso di crederci: Pirone ha accorciato le distanze dal dischetto al 64’ e nel recupero Massimino ha siglato il definitivo 3-4, rendendo onore a una squadra che, pur sconfitta, ha dimostrato di poter stare nella categoria.

Un risultato che non cancella la soddisfazione per l’esordio in casa nella massima serie, né la consapevolezza di poter crescere con il passare delle giornate. Dopo le prime due uscite, entrambe difficili ma ricche di segnali positivi, la Ternana Women è pronta a proseguire il suo cammino con determinazione e fiducia.

Le rossoverdi torneranno in campo sabato 18 ottobre alle 12.30 a Genova, nella quarta giornata del campionato di serie A femminile contro, appunto, il Genoa.

Il tabellino

Ternana Women (3-5-2): Bartalini; Corrado (36’ st Quazzico), Breitner (39’ st Porcarelli), Massimino; Labate (12’ st Di Giammarino), Pastrenge (12’ st Peruzzo), Regazzoli, Pellegrino Cimò, Petrara (12’ st Eržen); Pirone, Làzaro. A disp. Ciccioli, Ferraresi, Vigliucci, Bianconi, Ripamonti. All. Cincotta

Napoli Women (4-4-1-1): Bacis; Pettenuzzo, Henriksen, Brooks, Giordano; Kozak (39’ st Carcassi), Muth, Bellucci (39’ st Sciabica), Barker (39’ st Troan); Banusic (6’ st Vanmechelen), Nielsen. A disp. Beretta, Hornschuch, Sliskovic, Doucoure, D’Angelo, Vergani, Vischi, Langella. All. Sassarini.

Arbitro: Cerea di Bergamo

Reti: 2’ Pastrenge; 19’ Nielsen, 44’ Barker, 47’ Brooks; 8’ st Kozak, 18’ Pirone rig., 49’ Massimino

Ammonite: Pettenuzzo, Eržen, Sassarini

LA FOTOGALLERY DI ALBERTO MIRIMAO