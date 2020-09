Terni, discount Md in via Piermatti: via libera all’avvio lavori

Un anno di tempo per l’avvio dei lavori, quattro per l’ultimazione della struttura. Queste le tempistiche previste per la realizzazione dell’edificio commerciale da parte della Md in via Piermatti, a Terni: dopo il via libera di luglio dalla Conferenza di servizi è il nuovo dirigente all’urbanistica di palazzo Spada, Claudio Bedini, ad aver firmato l’atto per rilasciare l’autorizzazione unica alla società di Gricignano di Aversa, in provincia di Caserta.

Cosa è previsto

Previsto lo sviluppo di una media struttura di vendita con superficie commerciale da 1.008 metri quadrati, in maggior misura – 808 – riguardanti il settore alimentare. Tra le prescrizioni da rispettare ci sono la messa a dimora di trentotto alberature, la realizzazione di un parcheggio per biciclette – oltre a quello per le autovetture – ed un posto destinato ai veicoli elettrici con specifico impianto per la ricarica. A capo della Md c’è l’imprenditore bolzanino Patrizio Podini, il fondatore della società impegnata da quasi un trentennio nella grande distribuzione organizzata. Sul territorio a seguire la pratica è l’achitetto Stefano Picchioni. Intorno all’area nel contempo – ormai non è una novità, purtroppo – c’è chi utilizza il verde pubblico come discarica.