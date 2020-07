Terni, in via Piermatti è in arrivo Md

di S.F.

Un edificio commerciale di media struttura dalla superficie complessiva di 1.008 metri quadrati, la maggior parte dei quali (808) relativa al settore alimentare. Questa la novità in arrivo in via Piermatti, a Terni: a distanza di quattro mesi dalla prima richiesta la Md S.p.A. ha ricevuto il via libera – con prescrizioni – dalla Conferenza di servizi decisoria. A stretto giro è previsto l’avvio dei lavori con inaugurazione in programma per la primavera del 2021.

Alberi e posti auto

Nella convenzione che sarà stipulata tra le parti è prevista la messa a dimora di 38 alberi, circa cento posti auto, uno destinato a veicoli elettrici con tanto di impianto per l’alimentazione e stalli per biciclette. In arrivo per la tesoreria comunale un ingresso di 130 mila euro per gli oneri di urbanizzazione e il costo di costruzione: tra coloro che sono stati chiamati in causa per l’assenso c’è anche il comando provinciale – il loro ‘sì’ è datato fine marzo – dei vigili del fuoco. La società attiva nella grande distribuzione – non ci sono punti vendita esistenti sul territorio ternano – ha la sede principale a Grisignano di Aversa, in Campania.