Terni, 118 soccorre minorenne ubriaca

Intervento del 118 e dei carabinieri di Terni, nel tardo pomeriggio di sabato nei pressi degli impianti sportivi di viale Trieste, per soccorrere una ragazza, minorenne, in stato di ubriachezza. La giovanissima si trovava in compagnia di altri due amici coetanei e si è sentita male: da qui l’intervento dei sanitari che hanno prestato, sul posto, le prime cure. La ragazza – sempre cosciente – è stata poi accompagnata dai genitori, giunti sul posto, al pronto soccorso per gli accertamenti del caso. Le sue condizioni, fortunatamente, non preoccupano.

