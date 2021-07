Terni, 17enne spaccia hashish a due passi dal Nera: denunciato

I suoi ‘movimenti’ sono apparsi sin troppo strani ai carabinieri del comando stazione di Collescipoli, in zona per dei controlli. Così la decisione dei militari, martedì pomeriggio, è stata quella di fermarlo e approfondire le ragioni per cui si trovasse in quella zona, i giardini di via Nino Bixio a due passi dal fiume Nera, già di per sé sospetta.

Denunciato

Il ragazzo – un 17enne ternano – è stato così perquisito e trovato con circa 40 grammi di hashish, parte dei quali già suddivisa in dosi pronte per lo spaccio. Con sé aveva anche un bilancino di precisione e materiale per il consumo dello stupefacente. Al termine degli accertamenti di rito, il giovane è stato denunciato a piede libero alla procura presso il tribunale per i minorenni di Perugia. Tutto il materiale è stato sequestrato e la droga verrà sottoposta ad analisi presso il Lass di Perugia.