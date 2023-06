Terni, 25 anni di Arpa Umbria: «Pronti alle sfide del futuro» – Fotogallery

di Fra.Tor.

«Oggi facciamo il punto sulle attività e rilanciamo la sfida verso obiettivi più attuali, guardando alle sfide del futuro, con l’attenzione focalizzata sulla transizione energetica ed ecologica». Così il direttore generale di Arpa Umbria, Luca Proietti, ha aperto giovedì mattina il convegno ’25 anni di Arpa Umbria’ che si è svolto nella sala convegni ‘Maurizio Santoloci’ a Terni. La mattinata è stata aperta dall’inaugurazione della nuova sede di Arpa e dalla visita ai laboratori di Its.

Le parole del direttore generale Luca Proietti

«Punto di riferimento per tutta la regione»

I lavori hanno visto gli interventi della presidente della Regione Umbria, Donatella Tesei, del presidente di Its Umbria Academy, Marco Giulietti e di Fabio Carella, vicepresidente del Sistema nazionale di protezione ambientale (Snpa). Assenti, nonostante l’invito, i rappresentanti del Comune di Terni. «Arpa, come Agenzia di protezione ambientale ha nella propria mission il supporto agli Enti locali nelle materie ambientali», ha ricordato Luca Proietti. «Grazie al proprio personale, altamente specializzato, fornisce dati e analisi delle matrici ambientali, in un’ottica di tutela e valorizzazione dell’ambiente e di conseguenza della salute delle persone e degli animali. Tutto questo è stato implementato negli ultimi anni da una serie di attività di formazione, grazie all’istituzione nel 2020 della Safa, la Scuola di alta formazione ambientale, che organizza e propone corsi altamente qualificati dedicata alla formazione di persone, soprattutto giovani, in un’ottica che serva a creare una cultura ambientale integrale finalizzata al contrasto di quella che oggi rappresenta la principale sfida per il nostro pianeta: la crisi climatica. Al lavoro della Safa va poi aggiunto quello di Its, Istituto tecnico superiore, i cui corsi sono ospitati nelle strutture di Arpa. La giornata di oggi serve a ricordarci da dove siamo partiti e dove siamo arrivati oggi. Il momento attuale ci conferma la grande professionalità di tutti gli operatori dell’agenzia, che quotidianamente monitorano lo stato di salute di aria, acqua e suolo, fornendo dati scientifici e certificati e mettendoli a disposizione di enti, associazioni e cittadini». La presidente della Regione Tesei, nel suo intervento ha sottolineato l’importanza dell’Arpa, che «grazie a 25 anni di esperienza, rappresenta oggi un punto di riferimento per tutta la regione. Oggi Arpa vede una nuova energia, rappresentata dalla Scuola di alta formazione, che sta raggiungendo risultati straordinari, ponendoci nel panorama nazionale in posizioni di grande rilievo. Una regione come l’Umbria, che fa dell’ambiente un suo punto di forza, utilizza il lavoro di Arpa, grazie alle sue alte professionalità, nel percorso di accompagnamento e supporto delle politiche ambientali e soprattutto del lavoro necessario per la transizione ecologica». Marco Giulietti ha voluto, infine, sottolineare la collaborazione consolidata con Arpa, ricordando l’importanza «dei corsi che l’Istituto tecnico superiore organizza in Umbria, mettendo in contatto le richieste di professionalità delle aziende e le competenze dei ragazzi formati nel biennio dei corsi».

