Una celebrazione senza assembramenti e con tutte le misure del caso a causa della pandemia covid-19 in corso. Cerimonia particolare sabato mattina a Terni per il 75° anniversario della Liberazione: il sindaco Leonardo Latini e la comandante della polizia Locale Gioconda Sassi hanno partecipato alla deposizione della corona presso il monumento ai Caduti in piazzale Briccialdi. Con loro anche una rappresentante dell’Anpi. A palazzo Spada invece sono esposte le bandiere italiane.

Condividi questo articolo su