Terni, 29enne spaccia cocaina a borgo Bovio: arrestato in flagrante

Un 29enne di origini albanesi già noto alle forze dell’ordine – D.B. le sue iniziali – è stato arrestato in flagrante martedì pomeriggio dai carabinieri della sezione operativa della Compagnia di Terni, impegnati in un’attività di contrasto allo spaccio di stupefacenti. Il giovane è stato sorpreso nei pressi della propria abitazione, in zona borgo Bovio, mentre cedeva una dose di cocaina ad un operaio 41enne di nazionalità italiana, residente in provincia di Perugia. Quest’ultimo è stato segnalato alla prefettura come assuntore mentre il 29enne, a seguito della perquisizione domiciliare, è stato arrestato. In casa aveva altre tre dosi di cocaina – per un peso di circa 2 grammi – e 1.900 euro in contanti. A seguito della convalida da parte del tribunale, l’uomo si è visto applicare la misura dell’obbligo di firma.

