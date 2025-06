‘Febbre italiana’. Questo lo spettacolo musicale previsto domenica 22 giugno – si inizia alle 21 – nella piazzetta del Cospea Village per i 31 anni della struttura.

«Un party-show tutto da ballare e cantare, tra musica, luci e vibes che faranno scatenare i partecipanti come in una grande discoteca italiana a cielo aperto, al ritmo dei più grandi successi della musica italiana». Luisella Merli è la direttrice del Cospea Village: «Visto il grande successo dello scorso annoquando abbiamo proposto il format Nostalgia ’90 per il trentesimo anniversario, quest’anno abbiamo voluto regalare ancora nuove emozioni».