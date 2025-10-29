Blitz a Cospea e San Giovanni con nuovo pressing sul Comune per le assegnazioni. Ulteriore puntata nell’ambito dello scontro tra Ater e palazzo Spada sulle case popolari. Ad esporsi è l’assessore regionale Fabio Barcaioli: «Ci sono 31 appartamenti Ater in ottime condizioni, vanno assegnati immediatamente».

Mercoledì c’è stata la visita insieme ai tecnici nei quartieri di Cospea e San Giovanni: «Sono trentuno le abitazioni già pronte per la consegna, in attesa che il Comune di Terni convochi la commissione competente per completare le procedure di assegnazione. È incomprensibile – le parole di Barcaioli – lasciare appartamenti vuoti quando ci sono famiglie che attendono da tempo una casa. Oggi ho voluto constatare di persona le ottime condizioni degli alloggi, sono pronti, basterebbe poco per consegnarli a chi ne ha pieno diritto, è assurdo che rimangano vuoti. La Regione sta iniziando a mettere mano al gigantesco problema delle abitazioni da ristrutturare, ma se le case disponibili restano comunque vuote, il rischio è che gli interventi portati avanti siano privi di ricaduta reale sul territorio».

«Continueremo – ha aggiunto – a lavorare con determinazione per un piano casa, senza pause e senza rinvii, per consegnare sempre più case a chi ne ha diritto. Non possiamo accettare che il diritto all’abitare, prima causa di povertà, venga ridotto a una questione di ordine pubblico o di propaganda politica. Né a Bologna, né a Terni né altrove. Il Governo nazionale ha scelto di difendere gli interessi dei privati e di rinunciare a una politica pubblica della casa capace di guardare alle persone. In Umbria vogliamo fare una scelta diversa, più giusta, più vicina ai bisogni reali dei cittadini». Il tema resta ‘caldo’.