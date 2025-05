Si è tenuta martedì 27 maggio, presso il caffè letterario della Bct di Terni, la cerimonia di premiazione della 31° edizione della gara di matematica organizzata dall’associazione Mathesis. A portare i saluti sono stati il vescovo Francesco Antonio Soddu, il direttore del polo di Terni di UniPg Stefano Brancorsini e l’assessore comunale Viviana Altamura. Si è passati poi alla consegna dei premi. Il concorso ‘Crea la grafica per la premiazione’, per l’elaborazione del manifesto e dello sfondo per gli attestati, se lo è aggiudicato Miriam Cassimiro Mendes della 3°D dell’IISACP di Orvieto. I premi per le tre categorie in gara sono stati offerti dalla Fondazione Carit, dal Lions Club San Valentino e dalla Cedium.

Il premio intitolato al professor Antonio Barbanera è andato a Matteo Urbani (IC ‘Marconi’ du Terni), il premio dedicato al professor Ivano Argentini lo ha invece vinto Daniele Giunta (ITT ‘Allievi-Sangallo’ Terni). I vincitori del concorso 2025 nelle tre categorie sono: Chiara Venturi (IC ‘Ten. Franco Petrucci’ di Montecastrilli – Scuola secondaria di primo grado), Tommaso Di Bartolomeo (liceo scientifico ‘Donatelli’ Terni – Biennio scuola secondaria di secondo grado), Edoardo Palombi (liceo scientifico ‘Donatelli’ – Triennio scuola secondaria di secondo grado). A QUESTO LINK tutti i premiati.

LE FOTO