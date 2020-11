Giornata dell’infanzia, le iniziative a Terni

L’Unicef chiama, Comune e Provincia di Terni rispondono. Venerdì sarà celebrata la 31° ‘Giornata internazionale dell’infanzia e dell’adolescenza’ e per questo motivo saranno illuminate di blu Porta Sant’Angelo e la torretta del palazzo provinciale. Non una novità: nel 2019, nell’ambito dell’iniziativa Go Blue Unicef, fu fatto lo stesso per la Lancia di luce di Arnaldo Pomodoro.

Il ricordo

Il numero uno del comitato provinciale per l’Unicef, Giancarlo Giovannetti, ricorda che quest’anno «l’iniziativa assume particolare valore quest’anno per onorare la memoria del presidente del Comitato nazionale Francesco Samengo da pochi giorni scomparso». La convenzione Onu sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza fu approvata dall’Assemblea generale delle Nazioni unite il 20 novembre 1989 e ratificata dall’Italia il 27 maggio 1991: ad oggi sono 196 gli Stati che si sono vincolati giuridicamente al suo rispetto.

Lattanzi: «Gratitudine e collaborazione»

«Malnutrizione, carenza di istruzione e sfruttamento – le parole del presidente della Provincia Giampiero Lattanzi – sono piaghe che ancora oggi rappresentano un’offesa al genere umano. Molti di questi bambini e bambine, in numerosi paesi del mondo – aggiunge – vanno incontro a morte e malattie, senza che si sia mai riusciti ad invertire concretamente questa situazione. Unicef è da tanti anni impegnato su questo versante e a loro va la nostra gratitudine e la nostra collaborazione per riuscire a costruire finalmente un mondo dove i bambini crescano nel diritto di farlo e di diventare davvero la speranza per il futuro del pianeta». La torretta sarà illuminata giovedì e venerdì sera.