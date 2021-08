Terni, 32enne nei guai per spaccio di droga

Una donna ternana di 32 anni, già nota alle forze dell’ordine, è stata denunciata a piede libero dai carabinieri del comando stazione di Terni per ‘detenzione di droga a fini di spaccio’. Le perquisizioni – personale e domiciliare – sono scattate nella tarda serata di venerdì, con la 32enne trovata in possesso di circa 7 grammi di cocaina, suddivisa in bustine termosaldate, 17 grammi di hashish, due bilancini di precisione e altro materiale per confezionare le dosi. Con sé la donna aveva anche 235 euro in contanti, probabile provento dell’attività di spaccio condotta in città.

