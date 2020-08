Terni, 32enne positivo: quarantena anche per struttura psichiatrica

Usl 2, prefettura di Terni, forze dell’ordine e la stessa associazione ‘San Martino’, in sinergia, in campo per fronteggiare una situazione che desta qualche preoccupazione in città. Quella relativa ad un operatore, e al stesso tempo ospite della struttura d’accoglienza di via Leone 1, nel pieno centro di Terni, gestita dall’associazione diocesana. Il giovane – 32enne nigeriano – è risultato positivo al Covid-19 con lievi sintomi ed è stato posto in isolamento coattivo. Per questo mercoledì pomeriggio la Usl Umbria 2 ha sottoposto a tampone tutti gli ospiti della residenza, cittadini stranieri accolti in Italia e da tempo presenti a Terni – diciotto in tutto – ed anche altre persone di strutture diverse che hanno avuto contatti diretti con l’operatore. I test effettuati in tutto dalla Usl2 sono circa venticinque e ora si attendono gli esiti, nella speranza ovviamente che siano negativi. Al momento gli ospiti degli appartamenti di via del Leone sono monitorati h24 dalle forze dell’ordine, nell’ambito del servizio ordinato dal questore di Terni, essendo tutti sottoposti ad isolamento domiciliare fiduciario. Nel caso di eventuali positività, si dovranno poi – per ciascuno – riscostruire i contatti avuti e procedere ad un ampliamento dell’indagine epidemiologica. Ma, come detto, l’auspicio è che il caso del giovane operatore resti l’unico.

Stroncone, struttura per pazienti psichiatrici in quarantena

Il 32enne risultato positivo al Covid-19, fra l’altro, presta servizio presso una struttura semiresidenziale per pazienti psichiatrici nel territorio comunale di Stroncone. Di conseguenza la stessa struttura è stata sottoposta a quarantena, con l’indagine epidemiologica della Usl 2 che ha individuato circa venti soggetti – fra operatori, ospiti ed altri contatti – da sottoporre a tampone e quindi, per il momento, in isolamento fiduciario. Il numero delle persone ‘sotto esame’, pertanto, si è esteso ulteriormente e, anche in questo caso, si attendono gli esiti degli esami eseguiti dall’azienda sanitaria.