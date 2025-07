Bel riconoscimento per l’allenatore di calcio, ma pure insegnante e giornalista ternano – dirige l’emittente AM Channel – Alberto Favilla che è stato insignito dal Coni nazionale della Palma di bronzo al merito tecnico per l’anno 2023.

Il riconoscimento è stato conferito dall’ex presidente nazionale del Coni, Giovanni Malagò, prima del termine del proprio mandato, attestando «le capacità ed i risultati conseguiti» nella sua attività di allenatore di calcio, andata avanti per 35 anni a stretto contatto con i giovani. Il Coni esprime anche «profonda riconoscenza per l’impegno dedicato allo sport in tanti anni». Alle congratulazioni di Malagò si sono aggiunte quelle del delegato Coni di Terni, Fabio Moscatelli. La riconoscenza verrà consegnata in una cerimonia la cui organizzazione – la data deve essere stabilita – sarà curata dal Coni locale.

Per Favilla, oltre che i traguardi nella crescita di giovani atleti sul piano sportivo ed umano, parlano anche i risultati conseguiti con un approccio tattico sempre innovativo, votato al gioco – ben prima di tanti altri – e ad un calcio capace di abbinare la qualità del gesto tecnco alla sua efficacia, senza mai limitare l’impostazione in rigidi schemi o approcci ideologici.