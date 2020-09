Mozziconi sigarette in centro a Terni: maxi pulizia ‘Mi Rifiuto’

Ben 4.000, un numero elevatissimo in poche ore di attività. Sono i mozziconi di sigaretta raccolti in corso Tacito, a Terni, dai volontari civici di ‘Mi Rifiuto’ nella giornata di venerdì: nel pomeriggio inoltre sono state distribuiti i primi 100 porta cicche ad altrettanti fumatori, ora chiamati – l’auspicio – «a dare il loro piccolo ma significativo contributo al rispetto dell’ambiente ed al decoro della città».

La pulizia

Un dato – mette in evidenza ‘Mi Rifiuto’ – «che deve dare il senso di quanto sia impattante sull’ambiente il deprecabile fenomeno dell’abbandono di mozziconi in terra, nei giardini, nei corsi d’acqua, ecc.; senza considerare poi la dispersione di tutti i composti chimici che si trovano nei filtri che contribuiscono ad inquinare ciò che poi mangeremo e berremo». A stretto giro sono previste ulteriori iniziative del genere in diverse aree del centro cittadino.