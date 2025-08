Probabilmente ubriaca, ha iniziato a infastidire passanti e clienti dei locali di via Lanzi a Terni – nel cuore della movida cittadina – e la serata ha preso una brutta piega, con finale al pronto soccorso per lei e per gli operatori della security che hanno cercato, a fatica, di contenerla, riempiti di morsi poi refertati dai sanitari dell’ospedale ‘Santa Maria’.

Scene brutte quelle a cui in tanti, nella notte fra venerdì e sabato poco dopo la mezzanotte, hanno assistito in questa parte del centro di Terni. Quando la donna ha iniziato a creare problemi a chi voleva solo trascorrere una serata in compagnia, gli operatori della security AF Service, al lavoro nell’ambito del progetto ‘Movida sicura’, si sono attivati per riportarla alla calma e contenerla.

La donna – 42enne di origini caraibiche e già nota alle forze dell’ordine – è stata accompagnata verso via I Maggio e nel divincolarsi, ha iniziato a prendere a morsi gli stessi addetti che cercavano di riportarla alla calma e renderla inoffensiva. Nel giro di poco sono intervenuti anche i carabinieri del comando stazione di Collescipoli, allertati dell’accaduto e già in centro per garantire la sicurezza della movida nel weekend.

Alla fine la 42enne è stata bloccata – e c’è anche chi fra i presenti ha applaudito gli operanti, dopo i minuti di tensione vissuti – e condotta in ospedale perché, nella colluttazione, ha riportato lesioni ad un labbro. In ospedale ci sono finiti anche due addetti AF Service per i morsi subiti. Il resto, lo faranno le denunce di parte che verranno sporte all’autorità giudiziaria.