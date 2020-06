Terni, 44enne trovato morto in casa

Tragica scoperta nella tarda mattinata di sabato in un appartamento di via Fratelli Rosselli, a Terni. Un 44enne di origini serbe è stato trovato senza vita in casa. Inutili i soccorsi da parte degli operatori del 118 che non hanno potuto fare altro che constatare le cause del decesso. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Terni e gli agenti della polizia Locale. Il decesso sarebbe avvenuto per cause naturali – l’uomo soffriva di alcune patologie – tanto che l’autorità giudiziaria ha messo la salma subito a disposizione dei familiari per il rito funebre.

