Terni è pronta a riaccogliere Wine Love Weekend, la kermesse che celebra l’universo del vino in tutte le sue sfumature. Giunta alla seconda edizione, la manifestazione animerà la città dal 16 al 18 maggio con un ricco calendario di eventi che mescola gusto, musica, lettura, esperienze immersive e convivialità.

Un format innovativo pensato per valorizzare il vino di qualità, quello biologico, di nicchia, artigianale, fatto di piccole produzioni e grandi storie, attraverso appuntamenti originali e coinvolgenti. L’obiettivo è chiaro: far vivere il vino non solo come prodotto, ma come esperienza da ricordare. Saranno 50 le cantine protagoniste, provenienti da tutta la regione: dalla tradizione alla sperimentazione, dal biologico al territorio, dai nomi storici alle realtà emergenti. Tra le etichette partecipanti ci sono Barberani, Todini, Lungarotti, Santo Iolo, Peppucci, Zanchi e molte altre ancora da scoprire lungo il percorso enologico del weekend.

Tra gli eventi più attesi, l’Enoteca Letteraria, dove il vino si accompagnerà alla lettura in un’atmosfera rilassata e intima. Spazio poi alla musica con due serate dedicate al jazz: venerdì 16 maggio, alle 19.30, debutta il Jazz Club by Pazzaglia con i Nice&Easy Trio e il loro viaggio musicale tra grandi classici reinterpretati; sabato, alle 21.30, il Caffè della Repubblica ospita la The Bedhoppers Jumpin’ Orchestra, formazione di dieci elementi ispirata al sound swing e jump blues degli anni ’40.

Per chi ama un buon calice con vista, imperdibile la serie di degustazioni in terrazza al PalaSì, in piazza della Repubblica, con la formula Aperimusica: il 16 maggio protagonista sarà il vino rosato; il 17 il tradizionale ciliegiolo; il 18 sarà la volta delle bollicine umbre. Ad accompagnare i tre aperitivi, le atmosfere jazz, blues e soul dello Sparkle Jazz Duo.

Non mancano le attività pensate per vivere il vino e il gusto in modo creativo e partecipato. Due i laboratori speciali: ‘Laboratorio di cucina di coppia’, un modo originale per imparare a cucinare insieme e trasformare una serata romantica in un’esperienza da chef, tra colori, sapori e complicità; ‘Una pizza con mamma’, i bambini, insieme alle loro mamme, impasteranno e prepareranno una pizza a forma di cuore sotto la guida del pizzaiolo Enrico Briotti. Un momento dolce e divertente per grandi e piccoli.

È invece rimandata al 13 giugno la cena di gala ‘Calici sotto le stelle’, inizialmente prevista per il 16 maggio. Si svolgerà sempre in piazza Tacito alle 20, tra eleganza e sapori pregiati.