A Terni il vino sarà l’indiscusso protagonista della seconda edizione Wine Love Weekend, kermesse che animerà la città dal 16 al 18 maggio. «Saranno tre giorni – spiegano gli organizzatori – in cui il centro storico, con le sue vie e palazzi, si animerà con masterclass, eventi, degustazioni, esperienze immersive dedicate alle mille sfaccettature di uno dei settori più importanti del made in Italy. L’obiettivo dell’iniziativa è proprio quello di vivere il vino e riunire il mondo del vino di qualità, quello di nicchia, quello dei piccoli produttori, quello delle bottiglie numerate e quello del biologico tramite esperienze uniche e difficili da scordare».

Molti gli eventi tra vino e cultura in programma. Tra questi, Enoteca letteraria, degustazione di vino abbinati ad una buona lettura. Le due serate Jazz Club by Pazzaglia, in cui al vino si unirà un viaggio attraverso il jazz grazie al Nice&Easy Trio, che reinventerà grandi successi musicali con arrangiamenti inediti, e alla The Bedhoppers Jumpin’ Orchestra, band composta da dieci elementi tutti accomunati dalla passione per il jump blues e lo swing degli anni ’40.

In piazza Tacito tornerà la suggestive cena-evento. «Un’esperienza unica nel suo genere – prosegue la nota – in una location avvolta dal bagliore caldo di centinaia di candele, mentre le note di strumenti classici si intrecciano con il tintinnio dei calici. Una serata esclusiva dove il gusto incontra la musica in un’atmosfera senza tempo».

Non mancheranno anche attività e laboratori per due o per famiglie, come ‘Laboratorio di cucina di coppia’ o ‘Una pizza con mamma’. «Nel primo si potranno sperimentare le dinamiche necessarie per realizzare un lavoro di coppia in cucina, mirate a realizzare ricette per serate romantiche. Gli innamorati potranno così trascorrere qualche ora insieme tra i fornelli, dove il termine amore non fa solo rima con ‘cuore’, ma anche con colore, quello dei piatti vivaci e fantasiosi. Nel secondo, incece, i più piccoli potranno vivere un’esperienza di cucina con le proprie mamme volta alla realizzazione di una pizza margherita a forma di cuore. Saranno guidati nell’impastare, stendere, infornare e preparare queste delizie artigianali dall’esperto pizzaiolo Enrico Briotti». Per gli amanti del vino sono già in vendita i ticket degustazione nel sito https://www.wineloveweekend.it/d