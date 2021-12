Terni, 50 telecamere per controllare traffico e incidenti

di S.F.

Un sistema di telecamere (50 quelle previste al costo di 2.600 euro l’una) per il monitoraggio e la gestione del traffico utile allo sviluppo di una ‘centrale della mobilità’ di Terni. Da posizionare nei principali incroci della città, nei punti di accesso e nei nodi viari più rilevanti: il progetto ha un valore di 210 mila euro ed è stato approvato in settimana dalla giunta. Qual è l’obiettivo? ‘Osservare’ e classificare «lo stato e la composizione del traffico, le congestioni e gli eventuali incidenti, e i percorsi e le svolte effettuate dai flussi veicolari, per darne immediata trasmissione per l’elaborazione degli scenari reali, o da prevedere, e darne comunicazione all’utenza attraverso il sistema dei pannelli a messaggio variabile». Tutto la procedura è in mano al responsabile del procedimento, l’architetto Walter Giammari.

La spesa e la sensoristica

Martedì c’è stato il semaforo verde per il progetto esecutivo da 210 mila euro: poco meno di 95 arrivano da Agenda Urbana, i restanti 115 attraverso il cofinanziamento di palazzo Spada. In definitiva si tratta di uno step – viene specificato – per monitorare la viabilità e la sicurezza stradale lungo gli snodi cittadini. Rientrerà in un più ampio sistema di telecamere che «contribuirà, insieme alle boe bluetooth, alle spire induttive e a tutta la sensoristica IoT fornire informazioni utili alla gestione della mobilità».

Come funziona

Il sistema – si legge nella relazione tecnica a firma Giammari – «non trasmetterà le immagini, ma le stesse saranno elaborate localmente, consentendo la numerazione e la classificazione dei veicoli in transito; sarà comunque in grado di identificare in forma aggregata, e quindi anonima, le targhe». Tutto l’iter nasce nel 2016 quando l’allora esecutivo Di Girolamo approvò il programma per ‘Terni Smart City’, poi man mano gli aggiornamenti e lo schema di convenzione con la Regione per lo sviluppo. Ora ci sarà la specifica gara attraverso il Mepa con criterio del prezzo più basso rispetto a quello posto a base. Conclusione dei lavori entro 150 giorni – continui e consecutivi – dalla consegna.

Tutti i luoghi prescelti

Di seguito l’elenco di vie e piazze – si trovano nel capitolato di gara – scelti per le 50 telecamere:

1. Piazzale dell’Acciaio

2. Piazzale dei Poeti

3. Viale dello Stadio – Viale Giacomo Leopardi

4. Rotonda Paolo Pileri

5. Viale dello Stadio – Viale Aleardi – Viale Giovanni Prati

6. Rotonda Obelisco Lancia di Luce

7. Via Cristoforo Colombo – Via Vittime delle Foibe – Viale Carlo Guglielmi

8. Rotonda dei Partigiani – Viale Carlo Guglielmi – Lungonera Germinal Cimarelli

9. Rotonda Raul Angelini – Via Giuseppe Cerquetelli – Via Carrara

10. Rotonda Umberto Elia Terracini – Via Carrara – Viale Luigi Campofregoso

11. Via Tre Venezie – Via Monti Martani

12. Rotonda Lions Club International – Viale Curio Dentato – Via Eugenio Chiesa – Via della

Bardesca

13. Piazza Dante Alighieri – Viale Tito Oro Nobili – Viale della Stazione

14. Rotonda – Viale Donato Bramante – Viale Brunelleschi – Viale Proietti Divi

15. Viale Guglielmo Oberdan – Viale Cesare Battisti – Viale Tito Oro Nobili

16. Viale Cesare Battisti – Viale Giosuè Borsi

17. Viale Eroi dell’Aria

18. Via Ottorino Respighi – Viale Donato Bramante

19. Piazzale Marinai d’Italia – Via del Centenario – Via Ponte le Cave – Viale Eroi dell’Aria

20. Via del Centenario – Via Augusto Daolio

21. Piazzale Senio – Viale Villafranca – Viale Giuseppe di Vittorio – Via Alfonsine

22. Via Filippo Turati – Via Giuseppe di Vittorio

23. Rotonda – Via Giuseppe di Vittorio – Via Martin Luther King – Via Piave

24. Via Martin Luther King – Viale Trieste

25. Piazzale Girolamo Bianchini Riccardi – Via Antonio Gramsci – Viale Centurini – Via Martin

Luther King

26. Viale Benedetto Brin – SP 209

27. Rotonda Via Eclo Piermatti – Via Romagna

28. Rotonda Via Eclo Piermatti – Via Walter Minestrini

29. Rotonda Agostino Pensa – Viale Filippo Turati – Viale Trento

30. Rotonda Viale Trento – Viale Trieste – Viale VIII Marzo

31. Rotonda Viale VIII Marzo – Via Alfredo Urbinati – Via Linda Malnati – Via Giandimartalo di

Vitalone

32. Rotonda Angelica Balabanoff – Via Ippocrate – Viale Giacomo Rossini – Viale Trieste – Via Irma

Bandiera

33. Via Merlino di Filippo – Strada di San Rocco – Strada di Perticara – Viale Filippo Turati

34. Via San Valentino – Via Merlino di Filippo – Via Nicola Antonelli

35. Via Narni – Via Maestri del Lavoro

36. Rotonda Strada di Maratta – Strada di Casanova

37. Rotonda Strada di Maratta Bassa – Via Bruno Capponi – Via Flagello

38. Rotonda Via Bruno Capponi – Via Augusto Vanzetti – Via Walter Lessini

39. Viale Mario Umberto Borzacchini

40. Rotonda Via Augusto Daolio – Via delle Terre Arnolfe – Via Gabelletta

41. Via Tre Venezie – Strada di Val Serra

42. Via Breda – Strada della Romita

43. SP 209 – Vocabolo Pentima Bassa

44. Via Campomicciolo – Via Edmindo de Amicis – Vocabolo Angelica

45. Strada di Sabbione – Via Aldo Bartocci

46. Strada di Mazzamorello – Via Giovanni Ecchio – Via della Lince – Strada della Pittura

47. Via Narni – Strada di Sabbione

48. Rotonda Maria Goia – Via del Rivo – Via La Macerata – Via dell’Abete

49. Piazza Bruno Buozzi – Via Castello – Viale Benedetto Brin

50. Piazza Tacito – Via Cesare Battisti – Viale Giuseppe Mazzini