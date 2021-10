Terni, 55° anniversario per il Soroptimist Club: una serata fra musica e ospiti di prestigio

Sabato 23 ottobre il Soroptimist International Club di Terni ha celebrato il 55° anniversario di fondazione. All’evento ha partecipato l’istituto superiore di studi musicali ‘Giulio Briccialdi’, vera eccellenza della città di Terni, con la presidente Letizia Pellegrini e il direttore Marco Gatti. Entrambi hanno tracciato la storia dell’istituto, i progetti e i successi degli allievi. Infine la serata è stata allietata da due giovani musiciste, Chiara Caldarelli e Claudia Turchi, che si sono esibite in tre duetti per flauto, scritti da Giulio Briccialdi.

I progetti realizzati

La presidente del club, Stefania Capponi, ha ripercorso la storia del Soroptimist International Club di Terni, evidenziando alcune delle più rilevanti attività svolte sul territorio, espressione dello spirito soroptimista a sostegno dei diritti delle donne e dei minori, tra cui: ‘Una stanza tutta per sè’, ambiente protetto per l’ascolto delle donne che hanno subito violenza, realizzata presso il comando provinciale dei carabinieri di Terni e presso la questura di Terni; la ‘stanza dei colloqui’ per il genitore recluso e i figli minori, a misura di bambino, presso la casa crcondariale di Terni; il ‘baby pit stop’, luogo accogliente e riservato per le madri che allattano, nella zona archeologica di Carsulae, realizzato in collaborazione con Unicef Italia.

Graditi ospiti

Sono intervenute infine le autorità Soroptimiste: Maria Antonietta Lupi (presidente comitato nazionale consulte e pari opportunità del Soroptimist International Italia), Maria Luigia Fino (comitato nazionale statuti e regolamenti), Graziella Pascucci (presidente del Club Valle Umbra) e Maurizio Cecconelli (assessore comunale alla cultura) che ha portato il saluto istituzionale, con grande apprezzamento per il club e i suoi service sempre a difesa dei diritti umani.