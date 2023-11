Terni: 57enne trovata morta in casa in via Tiziano

Tragica scoperta nel tardo pomeriggio di sabato a Terni, dove una donna ternana di 57 anni (L.B. le sue iniziali) è stata trovata senza vita all’interno della propria abitazione in via Tiziano, a due passi dal centro storico. Sul posto, oltre agli operatori del 118 che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso della donna, si sono portati i carabinieri del comando provinciale di Terni per procedere agli accertamenti di rito. La salma della 57enne è stata messa a disposizione dell’autorità giudiziaria per le indagini del caso e procedere agli accertamenti che intenderà disporre.

Condividi questo articolo su