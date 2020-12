Terni, 58enne investito sulle strisce a Campitello

Un 58enne ternano – R.A. le sue iniziali – è stato investito da un’autovettura nel tardo pomeriggio di sabato in via del Rivo, nei pressi della svolta verso via delle Palme. L’uomo stava attraversando la strada sulle strisce pedonali quando è stato colpito da un’autovettura Alfa Romeo condotta da un uomo di 82 anni. Il pedone è stato subito soccorso dagli operatori del 118 e trasportato in ospedale con ‘codice giallo’. Sul posto per la gestione della viabilità ed i rilievi sono intervenuti gli agenti della polizia Locale di Terni con la I sezione territoriale di borgo Rivo e l’ufficio incidenti.

