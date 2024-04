Terni: 60 di età e 40 di ‘italianità’. Assem fa festa nel segno di una integrazione vincente

Sessant’anni di età e ben quaranta di ‘italianità’. Assem Tofeily, noto medico otorinolaringoiatra ormai ternano di adozione, sabato celebra questi importanti traguardi di vita. Una festa, quella organizzata in suo onore, che vedrà anche la presenza di invitati dall’estero – Regno Unito, Germania, Svizzera -, oltre ai propri cari (è sposato con Monia ed ha tre figli) ed ai tanti amici che ha fra Terni e Napoli. Se l’Italia infatti è la sua seconda patria – la terra natìa di Assem è il Libano – Napoli, dove è giunto 40 anni or sono per iscriversi alla facoltà di medicina, e Terni sono le due città che lo hanno accolto a braccia aperte. Era il 1984 quando ‘sbarcava’ nel capoluogo partenopeo, nello stesso anno di Diego Armando Maradona che, infatti, il 20enne Assem Tofeily ha avuto la fortuna di ammirare nei funambolici allenamenti al ‘Centro Paradiso’ e nelle partite al ‘San Paolo’, fino a diventare tifoso degli azzurri. Passione calcistica a cui si è poi aggiunta quella per la Ternana e i colori rossoverdi, con tante amicizie e legami anche in ambito sportivo. Simbolo di una immigrazione che ha saputo costruire la propria vita e contribuire anche a quella del Paese che lo ha accolto, Assem è pronto per un giorno a svestire il camice per dedicarsi ‘anema e core’ ai festeggiamenti.

