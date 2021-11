Terni, 61enne investita da un’auto in viale Leopardi

Incidente stradale nella mattinata di sabato in viale Leopardi a Terni, nei pressi dell’incrocio semaforico con viale dello Stadio. Una donna di 61 anni è stata investita da un’autovettura Mitsubishi condotta da un’altra donna di 55 anni. La prima è stata soccorsa dagli operatori del 118 e trasportata – sempre cosciente, non sarebbe grave – all’ospedale ‘Santa Maria’ per gli accertamenti medici e le cure del caso. Sul posto si sono portati gli agenti del nucleo radiomobile e dell’ufficio incidenti della polizia Locale di Terni, per gestire la viabilità e ricostruire la dinamica del sinistro.

Condividi questo articolo su