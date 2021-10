Ha trovato un portafogli con 390 euro mentre si trovava all’interno del cimitero di Papigno. E ha subito avvisato il 113 per cercare di individuare il proprietario: protagonista del bel gesto di civiltà – dovrebbe essere scontato, ma non sempre va in questo modo – una ternana di 71 anni. È grazie a lei che la Volante è riuscita a stretto giro a rintracciare l’uomo nella giornata di lunedì, un 67enne di Terni. Ringraziamenti finali di quest’ultimo e storia risolta nel migliore dei modi.

