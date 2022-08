Terni: 75enne invalido prende appuntamento e trova gli uffici chiusi. «Non accada più»

Prenotare online un appuntamento, riuscire ad ottenerlo e, quando ci si presenta, trovare gli uffici chiusi. Con tutti i disagi del caso. La segnalazione ad umbriaOn – pubblichiamo il documento con dati sensibili oscurati – arriva da un 75enne, invalido in base alla legge 104: «Lo faccio perché spero che si possa evitare il ripetersi di questi spiacevoli episodi». Riguarda Umbria Energy.

UMBRIA ENERGY E IL ‘CASO’ MAXI BOLLETTA

Cosa è successo

L’uomo ha prenotato l’appuntamento poco prima di Ferragosto per avere informazioni amministrative: «Mi è stato dato per il 19 agosto alle 10, come dalla stampa della prenotazione stessa». Ottimo. Poi l’amara scoperta: «Alle ore 9.50 di venerdì 19 mi sono recato presso i loro uffici, facendomi accompagnare da mio figlio ma, sorpresa, c’era un cartello con scritto che erano chiusi dal 16 al 19 agosto. Ho chiamato immediatamente il numero verde dal mio cellulare ma l’addetta che mi ha risposto, non ha fatto altro che confermare la chiusura degli uffici».

UMBRIA ENERGY, +38% DI UTILI

La difficoltà

L’uomo fa presente di essere «invalido in base alla legge 104; la patente mi è stata sospesa perché incompatibile con i medicinali che assumo e che ho da poco superato i 75 anni, per questo ho dovuto chiedere a mio figlio di accompagnarmi. Mi chiedo come è possibile che questo accada, anche in considerazione del fatto che gli uffici sono situati in una zona non facilmente accessibile».