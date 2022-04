Umbria Energy: ‘ok’ al bilancio: +38% di utili

L’assemblea dei soci di Umbria Energy Spa – composta da Asm Terni Spa e Acea Energia Spa – ha approvato all’unanimità il bilancio di esercizio 2021. «Bilancio di tutto rilievo – riporta l’azienda in una nota -, certificato da un fatturato di oltre 110 milioni di euro con un incremento del 23,6% rispetto all’anno precedente, un EBITDA, risultato della gestione operativa, di 7,4 milioni di euro, con un aumento del 16% rispetto all’anno precedente e un utile netto di 2,8 milioni di euro in aumento del 38% (l’incremento del 2020 sul 2019 era stato del 25%)».

«Ottimi risultati dal settore dell’efficienza energetica»

«Gli utili, per comune decisione dei soci, vengono tutti riportati a nuovo a supporto della resilienza societaria, per fronteggiare la difficile situazione post pandemica e geopolitica, oltre che per accompagnare i clienti e il territorio in questo contesto di crisi energetica e rincaro dei prezzi. Un contributo importante, pari al 12% sull’EBITDA societario, è stato dato – evidenzia il presidente di Umbria Energy, Paolo Ricci – dal nuovo settore dell’efficienza energetica, nel quale la società si è rivelata best in class».

Obiettivi

Nel corso dell’assemblea sono state anche indicate le nuove direttrici di sviluppo della società che prevedono «il rafforzamento del posizionamento del brand, la differenziazione dell’offerta (efficienza energetica, e-mobility, comunità energetiche), lo sviluppo dei canali digitali e il rafforzamento dell’efficienza operativa».