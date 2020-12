Terni, 75enne investita in via Romagna

Incidente stradale nel tardo pomeriggio di giovedì in via Romagna, a Terni. Una donna di 75 anni di Terni – M.A. le sue iniziali – è stata investita da un’autovettura Mercedes condotta da un 54enne ternano. L’anziana è stata soccorsa dagli operatori del 118 e, cosciente, è stata condotta in ospedale per le cure del caso. Le sue condizioni non sarebbero gravi. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia Locale di Terni con il nucleo radiomobile e personale dell’ufficio incidenti per la gestione della viabilità ed i rilievi finalizzati alla ricostruzione della dinamica.

