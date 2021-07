Terni, 76enne trovato senza vita sul trattore

Tragica scoperta nel tardo pomeriggio di giovedì, nella zona di Palmetta a Terni, dove in un terreno agricolo è stato trovato il corpo ormai senza vita di un 76enne ternano. L’uomo, che si trovava sul suo trattore e che presumibilmente stava svolgendo lavori agricoli – pur risiedendo in un’altra zona della città – sarebbe deceduto per cause naturali, stroncato da un malore che non gli ha lasciato scampo. Sul posto si sono portati gli agenti della squadra Volante e della polizia Scientifica della questura di Terni per i rilievi di rito. Secondo quanto appreso, i familiari del 76enne – non riuscendo più a mettersi in contatto con lui – avevano dato l’allarme alle forze dell’ordine ed erano andati a cercarlo, individuando prima la sua auto e quindi la salma del proprio congiunto. Dell’accaduto è stata informata, come da prassi, l’autorità giudiziaria.

