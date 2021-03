Terni, 82enne litiga con prostituta per la prestazione ‘scarsa’: multati entrambi

C’è una prestazione sessuale non pagata all’origine della furibonda lite scoppiata domenica sera nella zona della stazione ferroviaria, a Terni, fra un 82enne della provincia di Perugia ed una donna romena di 42 anni, già nota alle forze dell’ordine. Lite che ha portato all’intervento dei carabinieri del comando stazione di Terni. In pratica la donna sosteneva che l’anziano non avesse rispettato i ‘patti’, dopo la prestazione ‘fornita’, evidentemente ritenuta non soddisfacente. Ma non è stato il merito della discussione ad interessare più di tanto l’attività dei militari. Che infatti hanno sanzionato entrambi per il mancato rispetto delle normative anti Covid: l’82enne per essere giunto a Terni senza una valida giustificazione – al di là che la ritenesse tale -, la 42enne perché presente sulla pubblica via senza indossare la mascherina.

