Terni, 9° Run & Walk by night: liaison sport-solidarietà. Tante le associazioni coinvolte

Ben undici associazioni di volontariato. Aucc, Croce rossa italiana, Misericordie, Terni per Terni anch’io, Aladino associazione onlus, Mi rifiuto, Age, Unicef, Lilt, Damiano per l’ematologia e Afas: sono loro ad essere coinvolte nella 9° edizione della ‘Run & Walk by night’ a firma Amatori Podistica Terni, in programma venerdì 2 settembre con partenza alle 21 dal camposcuola Casagrande. Si tratta di un evento ludico motorio-camminata da 7,5 chilometri per sostenere chi, con sacrificio e tanta volontà, si mette in gioco per il territorio. Il costo d’iscrizione è di 5 euro e sarà devoluto in beneficenza.

Liaison solidarietà-sport

Protagonista in prima battuta il presidente dell’APT, Luca Moriconi: «Una serata – ha voluto sottolineare – che coniuga una bella camminata per le vie cittadine con l’attività di solidarietà a favore delle associazioni, sempre disponibili per chi è meno fortunato. C’è una bella risposta a livello di partecipazione, si tratta di una manifestazione ad alto valore aggiunto. Un momento di socialità e utile per stare insieme. Grazie ai volontari». Il percorso si snoda lungo le mura della Passeggiata, via Roma, corso Tacito, via Mazzini, via Curio Dentato, via Chiesa, via Bramante, Cardeto, via Battisti, via Oberdan, piazza Dalmazia e ritorno al camposcuola: «Rispettate il codice della strada», puntualizza Moriconi nel lanciare l’evento. Previsto un ristoro finale.

La voglia

A rappresentare l’amministrazione comunale c’erano l’assessore allo sport Elena Proietti – curiosa la borsa con tanto di spilletta raffigurante il volto di Giorgia Meloni, si fa campagna elettorale anche così – ed il collega al welfare Cristiano Ceccotti: «L’APT funziona e le associazioni sono di grande aiuto. Ribadisco che lo sport è stato immotivamente ‘chiuso’ per due anni e temevamo che le associazioni sportive non ce la facessero. Questo è un anticipo della ‘Notte bianca dello sport’ in programma il 17 settembre, c’è voglia di vivere e la risposta è stata importante». Per l’esponente leghista «si dedica il tempo agli altri ed è lo spirito di ogni iniziativa, sarà una bellissima serata». In biblioteca anche il numero uno del Coni provinciale, Fabio Moscatelli: «Mi piace parlare di sport nella casa della cultura qual è la Bct. La pandemia ha creato isolamento sociale e molte persone ancora non hanno superato questa problematica. Ed i ragazzi si devono avvicinare al volontariato. Sarà bello, al traguardo sorridono tutti». Appuntamento a venerdì sera.