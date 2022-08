Intervento dei vigili del fuoco di Terni e degli operatori del 118 nella mattinata di mercoledì a Terni, in via Vico, per soccorrere una donna di 93 anni caduta all’interno della propria abitazione. L’anziana è stata raggiunta dai pompieri che sono passati attraverso una finestra della casa – posta al piano terra -, consentendo quindi l’intervento dei sanitari. La 93enne, cosciente, è stata trasportata in ospedale per gli accertamenti del caso.

