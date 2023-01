Terni: a 20 anni sbarca su Rai2 con la lirica. Nicolò canta e sogna

Una passione per la musica scoperta da piccolo e poi coltivata negli anni, fino alle masterclass frequentate in varie parti d’Italia e, ora, il debutto in tv. Nicolò Lauteri, 20enne ternano, sarà a breve uno dei protagonisti di «…E viva il video box», la trasmissione di Rai2 che, dal lunedì al venerdì dalle ore 8, racconta l’Italia dei mille talenti attraverso una carrellata di esibizioni e interventi originali.

L’idolo Al Bano

Cantante lirico con il ‘pallino’ per Al Bano – «il mio idolo, anche grazie alla mia nonna pugliese che me lo ha fatto ascoltare da quando avevo sei anni» racconta -, Nicolò avrà il suo momento di gloria grazie all’esibizione presso gli studi radiofonici Rai di via Asiago a Roma, nello studio televisivo più piccolo al mondo: una cabina video box dove vengono registrati i messaggi e le brevi performance che vanno poi in onda all’interno del programma.

Concerto in arrivo a Terni

«È stata un’esperienza molto bella» commenta Nicolò, che ha già registrato la propria performance che sarà trasmessa tra l’8 e il 9 febbraio, nella settimana di Sanremo. «Sono almeno cinque anni che studio seriamente canto in scuole private» dice il 20enne, diplomato all’istituto alberghiero di Terni con il massimo dei voti. In programma aveva in passato anche una tournée in città come Torino e Tokyo, poi purtroppo l’emergenza Covid ha interrotto – momentaneamente – i progetti. Ma Nicolò guarda avanti e si prepara a un concerto nella sua città durante il periodo valentiniano. Intanto si gode questa parentesi in televisione, proprio nella settimana più importante per la musica in Italia.