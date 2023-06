Terni: a 40 anni dal diploma la ‘mitica’ 5°A del liceo linguistico ‘Aldo Moro’ si ritrova

Reunion, a 40 anni dal diploma, di una classe che per la generazione dei nati intorno alla metà degli anni ’60 dello scorso secolo ha lasciato il segno in città: la 5°A dell’allora nascente liceo linguistico parificato ‘Aldo Moro’, nei locali salesiani di San Francesco a Terni. Carlo e Carletto, ‘Fusco’ e Paolo, Andrea e Raul, Bruno, Gianfranco l’americano, Lallo ‘lu roscio’. E poi Roberta, Paola, Domenica, Tiziana, Nicoletta, Simonetta, Fabiola, Katia, Christiane e tanti altri. Qualcuno non è venuto, qualcun altro, purtroppo, non c’è più. Presenti i professori, indimenticabili, Andrea, Diana e Rosella. Una classe di quelli che prendevano ‘scarso’ in religione, degli scherzi ‘innocenti’ ai prof e delle improbabili gite ad Amalfi o Montecarlo. Una serata bellissima, divertente, condita da un ottimo menu in un noto ristorante del centro storico. Un gruppo affiatato che fa degli amarcord un motivo gioioso ed emozionante per stare insieme e ricordare i bei tempi andati, le zingarate, le bidelle, le segretarie e il ‘mitico’ preside Zen.

