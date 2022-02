Terni: ‘A carnevale ogni amore vale’ in scena al Don Bosco

Una spettacolo teatrale comico e in maschera – in stile goldoniano -, per grandi e piccini, nella giornata di sabato 26 febbraio presso l’auditorium ‘Don Bosco’ di Terni. A metterlo in scena è la compagnia poetico teatrale ‘Plexiglass-Vox’ e si intitola ‘A carnevale ogni amore vale’. Due gli spettacoli previsti, il primo alle ore 17 e il secondo alle 21. Per i biglietti, è stata aperta la prevendita (12 euro) presso la ‘Lavanderia Rinnova’ di via Damiano Chiesa 2/AB e presso il bar ‘Kicco d’Oro’ di via Orazio Nucula 7 (piazza del Mercato). L’evento è organizzato in collaborazione con la scuola popolare di musica CDMA Sergio Albasini. La regia è curata da Patricia Caré.

