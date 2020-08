Terni, a Cesure la discarica è ‘eterna’

Una situazione non certo nuova e, per questo, sempre meno sopportabile dai residenti di via Marie Curie che da tempo devono fare i conti con una discarica abusiva che si trova alle spalle del mercatino rionale di Cesure, a Terni. Un accumulo di materiali che, pur rimossi, vengono rimpiazzati quotidianamente da altri, sempre ingombranti, inquinanti, ormai simbolo di un degrado a cui nessuno riesce a mettere un freno anche sul piano dei controlli. Così anche mercoledì nell’area in questione, in pratica un parcheggio, c’erano rifiuti domestici, pneumatici e via dicendo. Una situazione oggettivamente insostenibile nonostante le proteste costanti a cui si accompagna una richiesta di intervento netta e decisa.

