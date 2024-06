Serata di spettacolo e risate, quella di venerdì 7 giugno alle ore 21 presso la parrocchia di San Gabriele in via Mozzoni, a Terni. La ‘Compagnia de lu teatro a la bbona’ mette in scena ‘Lu medico de lu paci’, commedia brillante in dialetto ternano. L’ingresso è ad offerta – minimo 10 euro -, gratis per i bambini fino a 12 anni. La somma raccolta servirà a finanziare le opere parrocchiali.

Condividi questo articolo su