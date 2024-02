Anche quest’anno, per gli appassionati di filatelia, a Terni torna l’appuntamento con l’annullo postale speciale in occasione della festa di San Valentino. Sarà possibile ottenerlo dalle 9 alle 15 di mercoledì 14 febbraio presso lo stand che verrà allestito, nell’area della Basilica di San Valentino, dal Circolo filatelico numismatico di Terni intitolato a ‘Rodolfo M. Borzacchini’. Un’iniziativa della pro loco di Cesi in collaborazione con il Comune di Terni.

Condividi questo articolo su